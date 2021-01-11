شكرا لقرائتكم خبر عن عون يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تفشي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، إلى إعلان حالة طوارئ صحية في البلاد لمواجهة تفشي وباء كورونا، «كوفيد - 19»، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بقيادته للبحث في الوضع الصحي بالبلاد.

وقال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، خلال الاجتماع، إن عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات يعني حدوث انهيار صحي شامل في البلاد، موضحاً أن فرض تطبيق الإجراءات لمكافحة تفشي وباء كورونا لم يكن بمستوى حجم الخطر.