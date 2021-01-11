شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يغلق حسابات لمسؤولين في الحكومة الأوغندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت شركة «فيسبوك» العالمية، الاثنين، حسابات مملوكة لمسؤولين في الحكومة الأوغندية، متهمين بـ«السعي للتلاعب بالرأي العام» قبل الانتخابات المقررة الخميس المقبل، على غرار ما حدث للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال مندوب «فيسبوك» في منطقة وسط إفريقيا كيزيا أنيم أدو: «قمنا هذا الشهر بإزالة عدد من الحسابات والصفحات في أوغندا، شاركت في استهداف النقاش العام قبل الانتخابات». وأضاف: «لقد استخدموا حسابات مزيفة ومكررة لإدارة الصفحات، والتعليق على محتوى الآخرين، وانتحال شخصية المستخدمين، وإعادة نشر المشاركات في مجموعات لجعلها تبدو أكثر شيوعاً وانتشاراً».

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من حظر «فيسبوك» حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد اتهامه بالتحريض على العنف.

وجاء الحظر بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأربعاء، حيث وقعت أعمال عنف راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب العشرات.

وتجري أوغندا انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد أحداث متوترة، حيث يواجه الرئيس يوري موسيفيني (76 عاماً) تحدياً شديداً من نجم البوب الذي تحول إلى سياسي بوبي واين (38 عاماً).