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«بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجّحت مجموعة «بيونتيك» الألمانية، الاثنين، أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1,3 مليار).
وتوصلت المجموعة المشاركة لـ«فايزر» الأمريكية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً من 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها. 
وتعوّل «بيونتيك» أيضاً على «توسيع منشآتها الحالية»، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير /شباط لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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