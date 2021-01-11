شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجّحت مجموعة «بيونتيك» الألمانية، الاثنين، أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1,3 مليار).

وتوصلت المجموعة المشاركة لـ«فايزر» الأمريكية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً من 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل «بيونتيك» أيضاً على «توسيع منشآتها الحالية»، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير /شباط لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا.