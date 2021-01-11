شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي: التاريخ سينظر إلى اقتحام الكونجرس وكأنه اعتداءات 11 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل: «أ ف ب»

رأى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي مكلف بسياسات التكنولوجيا، الاثنين، أن التاريخ سينظر إلى اقتحام الكونجرس الأمريكي من جانب مناصري الرئيس دونالد ترامب وكأنه اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على موقع «بوليتيكو»: «تماماً كما دفعت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في اتجاه تحول نموذجي للأمن العالمي، نشهد بعد 20 عاماً ما قبل وما بعد (اقتحام الكابيتول) في دور المنصات الرقمية في أنظمتنا الديمقراطية».

وفي تداعيات اقتحام الكونجرس، علق موقع «تويتر» حساب ترامب في خطوة رحب بها البعض، لكن انتُقدت حتى من جانب معارضي الرئيس.

وقال بريتون إن الأحداث في واشنطن كشفت «هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية، على بقائها».

وعبر وزير المال الفرنسي السابق عن شكوك كبيرة في ما إذا كان يحق لشركات تواصل اجتماعي وحدها، وقف حسابات رئيس أمريكي.

وكتب بروتون «أنْ يكون مدير تنفيذي قادراً على إطفاء منبر (ترامب) من دون أي ضوابط، مسألة تثير الحيرة». وأضاف: «إنه ليس فقط تأكيداً لسطوة هذه المنصات؛ بل يظهر أيضاً مكامن ضعف عميقة في طريقة تنظيم مجتمعنا في الفضاء الرقمي».

ودافع بريتون أيضاً عن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لفرض مزيد من الرقابة على شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي ينص على فرض غرامات على منصات لإخفاقها في التصدي لمحتوى غير قانوني.