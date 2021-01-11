رصد حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة في قاع البحر

يواصل فريق من الغطاسين، الاثنين، مساعيه للعثور على الصندوقين الأسودين لطائرة «بوينغ» التي تحطمت نهاية الأسبوع في البحر قبالة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصاً، فيما بدأ العمل على التعرف الى ضحايا.

وأتاحت عملية بحث واسعة النطاق يساهم فيها 2500 من رجال الإنقاذ والجنود، تحديد موقع الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة.

وتعدّ استعادة هذين الصندوقين اللذين يحتويان على تسجيلات صوتية وبيانات رحلة طائرة «بوينغ 737-500» التابعة لشركة «سريويجايا إير» والتي تحطمت في بحر جاوة بعد دقائق من إقلاعها السبت، أمراً بالغ الأهمية يتيح للمحققين تحديد أسباب الحادث.

وقال عناصر فرق الإنقاذ، مساء الأحد، إنهم جمعوا عشرة أكياس لأشلاء جثث، إضافة إلى 16 قطعة كبيرة من جسم الطائرة على عمق نحو 23 متراً. وأظهرت الصور التي نشرتها البحرية الإندونيسية قاع بحر مليئاً بالحطام، بينما يتوجب على الفرق العمل بسرعة لأن التيارات المائية في المنطقة المسماة «الألف جزيرة» قبالة جاكرتا، قد تحملها بعيداً.

ونقلت أشلاء إلى مستشفى تابع للشرطة حيث سيحاول المحققون التعرف اليها باستخدام عينات الحمض النووي المأخوذة من أقارب الضحايا.

وقال راسمان إم إس رئيس فريق الإنقاذ لوسائل إعلام «اليوم سنوسع منطقة البحث (...) ونجمع أي شيء يمكننا استرداده». وأضاف: «ستكون العملية لمدة 24 ساعة من دون انقطاع، وكلما أسرعنا في العثور على الضحايا، كان ذلك أفضل».

وكانت الطائرة تقل خمسين راكباً بينهم عشرة أطفال منهم ثلاثة تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وطاقماً من 12 فرداً، جميعهم إندونيسيون بحسب السلطات.

وقد يستغرق التحقيق في الحادث، وهو الأحدث في سلسلة من الكوارث الجوية في إندونيسيا، أشهراً.

وقال خبراء طيران إن بيانات الرحلة تشير إلى أن الطائرة انحرفت بشكل حاد عن مسارها قبل أن تهبط لـ3000 متر في أقل من دقيقة وتغرق في بحر جاوة.

وقدّروا أن الأسباب تكمن في سوء الأحوال الجوية خاصة أنّ أمطاراً غزيرة أخرت عملية الإقلاع، أو في أخطاء على مستوى القيادة أو مشكلة فنية. ولفت ستيفن رايت أستاذ أنظمة الطيران في جامعة تامبيري الفنلندية إلى أن السرعة المنخفضة نسبياً للطائرة كانت علامة تحذير.

وأوضح أن «شيئاً مأساوياً حدث بعد الإقلاع». ولم تقدم شركة «سريويجايا إير» منخفضة الكلفة والتي تنظم رحلات إلى وجهات مختلفة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا، معلومات عما حدث في الطائرة المصنعة قبل 26 عاماً والتي كانت تستخدمها سابقاً شركتا «كونتيننتال إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» الأمريكيتان.

وهذا الحادث الدامي الأول الذي يلحق بشركة «سريويجايا» منذ تأسيسها عام 2003. وشهد قطاع الطيران في إندونيسيا عدداً من الحوادث القاتلة في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات طيران محلية عدة في أوروبا حتى عام 2018.

