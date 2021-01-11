شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر زعزعة أمنَ واستقرار العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - في مكتبه صباح أمس الإثنين الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزير الدفاع العراقي في بداية اللقاء .. وأكد حرص القيادة على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية والتاريخية بينَ دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهوريةَ العراق الشقيقة، وسعيها للارتقاء بالعملِ المشترك في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي ومناقشة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، مثمناً الجهود المخلصةَ والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء جهود البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له، حيث استنكرت دولة الإمارات الأعمال الإرهابية المتكررة التي من شأنها زعزعة أمنَ واستقرار العراق، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.