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طقس صحو إلى غائم وبارد ليلاً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطباً خلال الليل والصباح، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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