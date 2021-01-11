شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو إلى غائم وبارد ليلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطباً خلال الليل والصباح، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.