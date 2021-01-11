غباش يؤكد أهمية التوزيع العادل للقاحات فيروس «كورونا»

أبوظبي:”الخليج 365”

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، الدور المهم الذي يؤديه «الاتحاد البرلماني الدولي» بتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط، عبر الحفاظ على مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى بأي صورة كانت، ومكافحة الإرهاب، ونشر قيم التسامح بين شعوب العالم، وعدم السعي لحيازة الأسلحة النووية، واحترام مبادئ القانون الدولي في حل كل نزاعات المنطقة وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي الأول لدوارتي باتشيكو - رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية في البرلمان، الإثنين عن بُعد، بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني في المجلس.

وأشار غباش إلى أن العالم يتوقع من البرلمانات جهوداً في مرحلة التعافي من آثار جائحة «كورونا» في العالم، مؤكداً أهمية أن يولي الاتحاد البرلماني، أهمية خاصة في أجندة اجتماعاته وأعماله في عام 2021، لموضوعين هما الأكثر إلحاحاً:

الأول: دور الاتحاد في ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس «كورونا» على شعوب العالم، لأن الاتحاد يضم ممثلي شعوب العالم، مع التفكير في كيفية التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

الثاني: دور البرلمانات الوطنية والإقليمية في التشريع والرقابة على الحكومات لعودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده، قبل فيروس «كورونا»، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً. ودعم الحكومات للقطاع الصحي لتمكينه من التصدي للجوائح الوطنية أو الإقليمية او العالمية.

كما ثمّن مبادرة عقد مثل هذا الاجتماع، مقترحاً بأن يكون هذا الاجتماع، دورياً كأن يكون كل ثلاثة أشهر، للتباحث في أجندة الاتحاد البرلماني الدولي، والمشكلات العالمية ودور الاتحاد بشأنها.

وفي ختام كلمته، أكد أهمية تطوير أسس التعاون مع الأمم المتحدة، بما يضمن تنفيذ قرارات الاتحاد الدولي، ومن المهم أن تكون هناك خطة عمل في هذا الشأن.

