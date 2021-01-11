شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تتقهقر من القمّة وتخسر 21% في يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت خسائر العملات المشفرة 146 مليار دولار خلال تعاملات، الاثنين، مع هبوط حاد لعملة البيتكوين بلغ 13.3% لتصل خسائرها إلى 21% خلال يومين، وتهبط إلى 34 ألفاً.

وقادت البيتكوين، الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، خسائر سوق الأصول الرقمية الذي وصلت قيمته أعلى من تريليون دولار، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي.

ويأتي بيع العملات المشفرة بعد ارتفاع كبير، ما يشير إلى اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تجاوز البتكوين مستوى 41 ألف دولار في الأسبوع المنصرم، لتسجل مستوى قياسياً جديداً.

تراجعت البيتكوين، الاثنين، بنحو 13.3% إلى مستوى 34.287 ألف دولار، لتصل خسائرها خلال يومين إلى 21%.

وتهاوت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 937 مليار دولار، مقارنة بـ1.083 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت.