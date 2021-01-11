شكرا لقرائتكم خبر عن 2404 إصابات بـ«كورونا» و 2252 متعافياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 133458 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الدولة في الكشف عن 2404 إصابات جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 232982.

كما أعلنت وفاة 3 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 711.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضماناً للصحة والسلامة. ‎

وأعلنت شفاء 2252 مصاباً بفيروس «كورونا»، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 208366. (وام)

