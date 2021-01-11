شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يبحث ووزير الدفاع العراقي تعزيز العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم الاثنين، في قصر الوطن، الفريق الركن جمعة سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث سموّه، مع الوزير سعدون، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية العراق الشقيقة، في المجالات كافة، بما يضمن الاستقرار الإقليمي، ويعود بالخير والتقدّم والأمان للدولتين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحمد عبدالرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، في وزارة شؤون الرئاسة، وفارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.

وزار الفريق سعدون، واحة الكرامة، وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الوزير الضيف مع الشيخ خليفة بن طحنون، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها إلى الآخر، رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الفريق سعدون، في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون، عن الواحة ومرافقها، التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة سجل الوزير الضيف، كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تثمينه لشهداء دولة الإمارات.