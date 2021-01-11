دراسة ناجحة بجامعة الإمارات لاستخدامات متعددة لجينوم النخيل

العين:”الخليج 365”

أنجز الباحث الدكتور خالد المصمودي، من قسم الزراعة التكاملية في كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات، دراسة عن بروتينات LAE2 لنخيل التمر، وتحمل "الإجهاد اللاأحيائي"، أضاءت على التشكل المناسب للإنزيم، ودور البروتينات من نخيل التمر والأداة المهمة المحتملة التي يمكن استخدامها لهندسة إنزيمات جديدة تتحمل الحرارة.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحث لأول مرة، إلى إمكان استخدام البروتينات المستخلصة من نخيل التمر، لتثبيت الإنزيمات والحفاظ على أنشطتها من الحرارة أثناء العملية الصناعية لمدة أطول. ولدى هذه البروتينات تطبيقات محتملة صناعياً. موضحاً أن المنهجية العلمية التي استخدمت في الدراسة، هي عزل الحمض النووي الريبونوكلي من جذور الشتلات لصنف "خلاص" من نخيل التمر، وأكثرت جينات LEA2، باستعمال تقنية PCR، حيث حدد تسلسل الجينات المستنسخة، وحللت مقارنة بقاعدة البيانات في NCBI.

وقال المصمودي إن أشجار نخيل التمر من أقدم المحاصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزيرة العربية، ورغم أهميتها الكبيرة، فإنها تعاني شُحاً في دراسات الجينوم الخاصة بها. وأضاف استطعت من هذه الدراسة التوصل إلى أن نخيل التمر توجد فيه جينات LEA 2 بكثرة، وتتميز بأنها محبة للماء بدرجة عالية، ومن ثم يُفترض أنها تحتفظ بجزيئات الماء وتمنع تبلور المكونات الخلوية تحت عجز المياه، الذي ينتج عند الجفاف وارتفاع الملوحة والضغط الحراري.

واستنسخت جينات LEA2 المختلفة من نخيل التمر، وأدخلت في سلالة الخميرة الطافرة المتحولة، وهي سلالة حساسة للحرارة. لفحص تحمل الإجهاد الحراري للتركيبات المؤتلفة، كما كشف عن تحمل سلالات الخميرة لدرجات حرارة 30 درجة مئوية و37 درجة مئوية و42 درجة مئوية، وجرت مراقبة نمو خلايا الخميرة، عبر حساب نموها وبقائها على مدد زمنية مختلفة.

وأكد الباحث أنه سيكون لتطوير التقنيات المدمجة المبتكرة تأثير كبير في منع تراكم الإنزيمات وتدهورها أثناء التسخين، ويمكن أن يسمح هذا الهيكل المضطرب والمرن للبروتينات بالعمل حاجزاً مادياً بين جزيئات الإنزيم، ومنع تراكمها في ظل الظروف التي تحفز جزئياً تناثر البروتين.

وأشار إلى أن أهم أهداف هذه الدراسة، معرفة تأثير الحماية من الحرارة لبروتينات PdLEA2 المؤتلفة والمنقاة في الأنشطة الأنزيمية المتميزة، لاستخدامها في العمليات الصناعية. واستخدام التخمير في حجم كبير من نمو الخلايا البكتيرية لتعزيز إنتاج البروتين المؤتلف، والشروع في هندسة النباتات المحورة جينياً من نخيل التمر لتعزيز تحمل الملوحة والجفاف والإجهاد الحراري.

