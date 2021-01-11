شكرا لقرائتكم خبر عن 592 نائبا يؤدون غدا اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء ، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، وسط اجراءات احترازية مشددة في مواجهة فيروس كورونا ، ومن المقرر أن تشهد الجلسة أداء 592 نائبا اليمين الدستورية منهم 420 عضوا يؤدون اليمين للمرة الأولى من أصل 596 عضوا نظرا لوجود حالتى وفاة بين صفوف النواب ، وكذلك عدم حسم مقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن أداء اليمين الدستوري شرط لمباشرة مهام العضوية،ويجب تلاوته حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان .

ووفقا للنص الدستوري (104) يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية :\" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ومن المقرر أن تقود الجلسة ، النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، أكبر الأعضاء سنا ، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.