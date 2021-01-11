شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لعمرو موسى.. مستقر صحيا ولم يغادر المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكث عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، بإحدى المستشفيات الخاصة لتلقى برتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا.

وقال عمرو موسى فى تصريح مقتضب لـ"الخليج 365": "أنا مازلت بالمستشفى ولم أغادرها حتى اللحظة" مشيرا إلى أن حالته الصحية تتماثل للشفاء وشبه مستقرة.

طمأن عمرو موسى الجماهير العربية خلال فترة العزل بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، قائلا: "أنأ أحمد الله وأحمد الله وأحمد الله".

وفى 8 يناير أعلن عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها، وفق مقال نشره فى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقال "موسى" فى المقال: "قبل نحو عشرة أيام، داهمتنى الأعراض المعروفة للفيروس القاسى، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج فى المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتى، ثم يقرر الأطباء ضرورة خضوع كلينا للعزل والمتابعة فى المستشفى، وها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن".