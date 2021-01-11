شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إجراء انتخابات 25 لجنة بمجلس النواب 2021 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جدول أعمال مجلس النواب فى أول اسبوع له بالفصل التشريعى الثانى والتى تعقد بعد دعوه رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعى الثانى، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية الخميس القادم الموافق 14 يناير 2021.

ووفقا لجدول الأعمال، يشهد يوم الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالاعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتهاالنهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة منبعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوه لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.