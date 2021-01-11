شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: سنبحث مع الحكومة آليات تحسين أوضاع رواتب الصحفيين ومعاشاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه لابد من النظر لقضية تحسين رواتب الصحفيين ومعاشاتهم خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتبنى تلك القضية من خلال البرلمان بالفصل التشريعى الثانى وسيبحث الأمر مع الحكومة فى آليات تحسين أوضاع الصحفيين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يصح أن يختتم المشوار المهنى الطويل لصحفى بمعاش لا يتجاوز 2000 جنيه وذلك بعد فترة عطاء طويلة قدمها للوطن وبلاده، ولا يجد حتى رعاية طبية ملائمة له.

وأشار إلى أن هناك صحفيين لا يجدون قيمة الدواء بعد خروجهم على المعاش، وهو أمر لا يليق بمصر وإعلامها، مشددا أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على النظر لتحسين هذه الأوضاع وإن كانت تحتاج لتعديلات تشريعية من عدمه.

وكان قد أثنى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، على مقال الكاتب الصحفى محمد البرغوثى، المنشور على موقع صحيفة "الوطن"، بعنوان فجأة.. لِقيتنى عَيِّل ع المعاش"، وأعاد خالد صلاح، نشر المقال عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليه: "للجماعة الصحفية فقط أقول.. هذا مقال مهم ومؤلم".

وقال رئيس مجلس إدارة الخليج 365: "أذكركم أننى دعوت منذ سنوات لتجمع نقابى يدرس أوضاع الصحفيين بعد المعاش، وكذلك فرص رفع مرتبات الصحفيين فى مقتبل حياتهم والتفكير فى منظومة أرقى للرعاية الطبية، ولكن هذه الدعوات فسرت خطأ فى حينها.