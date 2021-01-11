شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بالجلسة الافتتاحية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء أولى الجلسات في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب عن الفترة ( 2021-2026) وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة فيروس كورونا " كوفيد - 19\".

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تستهل بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 5 ) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول

للفصل التشريعي الثاني، يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنه 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنه 2020بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولىمن المرحلة الأولى، و86 لسنه 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى

من المرحلة الثانية .

كما يتلي في مستهل الجلسة ايضا القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة

الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة

الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب

ويعقب ذلك تلاوه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم أداء الأعضاء اليمين الدستورية، ويعقبها إجراءات انتخابات رئيس المجلس، وأخيراً إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.