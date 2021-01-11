شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني (2021 -2026) والتي تنطلق غداً الثلاثاء، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، في تمام الساعة 11 ظهراً، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).

وتقود فريدة الشوباشى ، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا ، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس ، بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.