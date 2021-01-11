شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل السيطرة على القضاء.. يعتقل 21 مواطنا أطلقت سراحهم المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف واعتقال جديدة بحق 21 مواطنًا، تتهمهم بمحاولة السيطرة على مطار «صبيحة جوكشن» بإسطنبول، خلال محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو عام 2016، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

كان 24 شخصًا تتهمهم السلطات التركية بمحاولة الاستيلاء على المطار خلال محاولة الانقلاب المزعوم قد أعيدت محاكمتهم مرة أخرى، بعد قرارات النقض التي أصدرتها المحكمة العليا.

وجرى الإفراج عن 21 من المتهمين، الذين صدرت بحقهم أحكام أخف بتهمة (المساعدة في محاولة الانقلاب)، بالنظر إلى المدة التي قضوها في الحجز، وبناءً على اعتراض المدعي العام ومحامي الرئاسة، التي تكون الطرف المتدخل في القضية، قررت المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرون في إسطنبول إلقاء القبض على الـ21 متهمًا مرة أخرى.