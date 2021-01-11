توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء بـ200 مليون جنيه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، توقيع عقود توريد وتركيب شبكات كهرباء ومحولات ومولدات كهربائية بين رؤساء المراكز وممثلي وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة اجمالية بلغت 208 مليون جنيه.

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال الكهرباء بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر التوقيع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومحمود شامخ المدير التنفيذى للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وأعضاء الوحدة ورؤساء المراكز وممثلي وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى اعتماد مبلغ 2مليار و300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 90 قرية بالمحافظة وجارى العمل بالمشروعات على أن يتم نهو تلك المشروعات قبل 30 يونيو 2021، لافتًا إلى أن توقيع عقود تركيب شبكات الكهرباء شمل المحولات والمولدات والأكشاك والكشافات الكهربائية وذلك بقيمة 208 مليون جنيه.