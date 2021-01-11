تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة محامية وسحلها على الأرض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ترصدا للمجني عليها بأحد شوارع وادي حوف بالمعصرة، واستغلا سيرها بمفردها ثم هاجمها أحدهما وانتزع حقيبة يدها بالقوة فتمسكت بها وسقطت على الأرض، ثم سحلها قرابة مترين وسرق الحقيبة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يستقل دراجة نارية استقلها المتهم الأول وفرا هاربين حتى تم ضبطهما.

وكشفت مناظرة النيابة للمجني عليها إصابتها بسحجات وكدمات جراء سقوطها على الأرض وسحلها.