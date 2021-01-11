فيسبوك يُعلن إغلاق حسابات كبار المسئولين في دولة أفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أُعلن أنه من المقرر أن يتوجه الأوغنديون إلى صناديق الاقتراع في 14 يناير لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، فضلاً عن ممثلي البرلمان والحكومة المحلية، حيث يتنافس الرئيس، يويري موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، مع العديد من المنافسين.

هذا وكان أفاد موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين إنه أغلق حسابات تخص مسئولين في الحكومة الأوغندية متهمين بالسعي للتلاعب بالنقاش

العام قبل انتخابات الخميس في البلاد. وفقاً لوكالة سبوتنيك الإخبارية.

كما أفاد كيزيا أنيم أدو، رئيس الاتصالات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء على فيسبوك: "قمنا هذا الشهر بإزالة شبكة من الحسابات والصفحات في أوغندا شاركت في (سلوك غير أصيل منسق) لاستهداف النقاش العام قبل الانتخابات".

ويقال إن فترة الحملة الانتخابية في البلاد تميزت باستخدام العنف ضد أنصار المعارضة.

في منتصف ديسمبر، دعت منظمة العفو الدولية أوغندا إلى وضع حد للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان قبل الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة.

ستشهد انتخابات 14 (يناير) مواجهة الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، ضد العديد من المنافسين، بما في ذلك المغني روبرت كياغولاني، المعروف باسم بوبي واين، الذي تم اعتقاله ثم إطلاق سراحه في نوفمبر بسبب انتهاك مزعوم لقواعد التباعد الاجتماعي المتعلق بكورونا في أوغندا.