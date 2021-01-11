جامعة شقراء تصدر قرارات إدارية جديدة (تعرف عليها)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر جامعة شقراء محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب إعلان الدكتور علي بن محمد السيف مدير الجامعة، القرار الخاص بتكليف الدكتور ماجد فضي عواد العنزي، مشرفًا على وكالة الجامعة.

إقرأ أيضًا: (من هنا) رابط تقديم طلب الزيارة للطلاب من خارج جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وأكد مدير الجامعة السعودية أن هذا القرار جاء بناءً على موافقة وزير التعليم، رئيس مجلس شئون الجامعات، الدكتور حمد آل الشيخ على تكليفه.

جامعة شقراء تصدر قرارات إدارية جديدة

كما نشرت الصفحة الرسمية لجامعة شقراء عبر صفحتها الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعض القرارات الإدارية منها:

. تكليف الدكتور سعد بن محمد الجبيرين عميدًا لعمادة القبول والتسجيل.

. تكليف الدكتور سلطان بن رفاع العتيبي مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني.

. تكليف الدكتور سلطان بن رفاع العتيبي مشرفًا على عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني.

. تكليف الدكتور فهد بن نايف الطريسي مشرفًا على الإدارة القانونية.

خدمات الموقع الإلكتروني لجامعة شقراء

يذكر أن موقع جامعة الشقراء يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والعاملين بها ومنها:"خدمات نظام المؤشرات، وخدمة إنشاء بريد إلكتروني للطالب، وخدمة استعادة كلمة المرور للبريد الإلكتروني للطالب، وخدمة التحقق من شهادات الراتب، وخدمات نظام محاضر، وخدمة تسجيل بريد بديل في الدليل النشط للموظفين، وخدمة تسجيل بريد بديل في الدليل النشط للطلاب، وخدمة استعلام عن تذكرة للموظفين، و خدمة استعلام عن معاملة للموظفين، وخدمة طلب رفع تذكرة فنية وصيانة خاصة بالموظفين، وخدمة الدخول إلى المكتبة الرقمية لعضو هيئة التدريس، وخدمة التواصل للموظفين، وغيرها من الخدمات الالكترونية المختلفة".