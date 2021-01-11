وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ينتقد قرار "تويتر" بحظر حساب ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنه ينتقد قرار منصة "تويتر" حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

كما أفاد الوزير الفرنسي، لو مير، من خلال مقابلة له على إحدى القنوات الفرنسية: "إنها صدمة بالفعل أن تقوم شركة تويتر بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وهذا يدل على تحكم جماعة صغيرة بالإنترنت الرقمي وبالتالي ذلك يهدد الدول والديمقراطية في العالم". وفقاً لوكالة سبوتنيك الإخبارية.

أيضاً كان لو مير شدد على أن التحكم بهذه الشركات الكبيرة يجب أن يتم من قبل الشعب والدولة والعدالة.

وكانت قد أعلنت شركة "تويتر" إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف".

وقالت الشركة في بيان لها "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب دونالد ترامب، والمحتوى الذي فيها، علقنا بشكل دائم الحساب خشية حدوث مزيد

من التحريض على العنف".

الجدير بالذكر أنه قد أفادت بعض التقارير التي قد قامت بنشرها وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"ستواصل إحباط محاولات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لتجاوز وإختراق حظر حسابه.

تفاصيل التقرير:

وكان قد جاء في تقارير نقلاً عن الشركة: "ستفرض تويتر سياسة التهرب من الحظر لضمان عدم تمكن ترامب من تجاوزه إذا اتضح أنه يتم استخدام حساب آخر لتجنب الحظر، فيجب أيضًا تعليقه". وفقاً لوكالة سبوتنيك الأخبارية.

كما قد جاء في التقارير: " لا تخطط الإدارة لتعليق الحسابات الحكومية، لكنها قد "تتخذ إجراءات لتقييد استخدامها".

وأعلنت شركة تويتر، أمس الجمعة، إيقاف الحساب

الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف".

ونشر ترامب، عشية يوم الجمعة، تغريدة على تويتر هي الأولى بعد ساعات من تجميد

حسابه لانتهاكه قواعد الاستخدام.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو أدان فيها الرئيس الأمريكي أعمال العنف في مبنى الكابيتول، مؤكدا أنه سيركز على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وتتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار

ترمب.

واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى

المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.