انتهاك ألماني لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ 49 دقيقة

ذكرت صحيفة ”تلغراف“ البريطانية أن ألمانيا تواجه اتهامات بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، من خلال شراء إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل أحادي الجانب.

وقالت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” إن ”ألمانيا أصبحت تحت وطأة الانتقادات على خلفية اتفاق ثنائي أبرمته مع شركة فايزر بيونتيك، لتأمين الحصول على 30 مليون جرعة إضافية من اللقاح، في الوقت الذي لا تزال فيه المباحثات بين بروكسل وشركات الأدوية قائمة حتى الآن“.

وأضافت أن ”وزير الصحة الألماني ينس شبان، أكد الأسبوع الماضي شراء 30 مليون جرعة إضافية من اللقاح في اتفاق ثنائي منفصل مع الشركة. بينما تنص استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تم إعلانها في يونيو الماضي، على أن الدول الـ27 الأعضاء في التكتل ملتزمة بعدم القيام بعمليات شراء مسبقة للقاح من نفس الشركة التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”كان من المفترض أن تكون تلك الاتفاقية للتضامن مع الأعضاء الأصغر والأضعف من حيث القدرة الشرائية في الاتحاد الأوروبي. لقد تجنبت المفوضية الأوروبية الخوض في مناقشة ما إذا كانت ألمانيا قد انتهكت شروط الاتفاقية، وطلب المتحدث باسمها من الصحفيين توجيه السؤال إلى السلطات الألمانية“.