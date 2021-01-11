اليابان تعزز قدراتها العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 3:19 مساءً

أفادت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية بأن اليابان بدأت في تصنيع طائرة مقاتلة مسيرة قادرة على القيام بمناورات سريعة، حيث سيتم نشرها في مطلع 2035، في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة المزيد من التطور في التقنيات العسكرية الصينية، وصعود حرب الطائرات المسيرة.

وأضافت بحسب “إرم نيوز” في تقرير نشر الاثنين، أن ”اليابان الآن في موقع تتفوق فيه الصين عليها من حيث العدد والعتاد، وتمتلك بكين أكثر من ألف طائرة من طائرات الجيل الرابع، التي تصل سرعتها إلى ما يفوق سرعة الصوت، وهو 3 أضعاف ما تملكه اليابان، وبدأت أيضاً في تطوير طائرات مقاتلة من الجيل الخامس“.

وتابعت أنه ”في ظل التراجع الكبير في الأعداد، فإن اليابان مثل دول أخرى، تسارع في جهود الأبحاث الدفاعية، في محاولة لتقويض القوة العسكرية الصينية“.

وأردفت أن ”وزارة الدفاع اليابانية تخطط لتقديم الطائرات المسيرة المقاتلة على 3 مراحل، الأولى عبر التحكم فيها عن بعد، والثانية من خلال العمليات المشتركة، التي ستقوم من خلالها طائرة واحدة بطيار بالسيطرة على العديد من الطائرات المسيرة الأخرى، وفي المرحلة الثالثة والنهائية يتم استخدام أسراب مستقلة ومسيرة تماماً“.

وأوضحت أنه ”بدأ بالفعل تكليف شركات يابانية بمهمة البحث في التقنيات المطلوبة والضرورية، وستكون سوبارو مسؤولة عن تطوير قدرات التحكم عن بُعد، والتحكم في الرحلات الجوية، وفي نفس الوقت ستعمل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وميتسوبيشي إليكتريك في نظام فوري لتبادل المعلومات بين الطائرات المختلفة، بينما ستقوم وكالة الاستحواذ والتقنية واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع اليابانية بالتخطيط لتقنية الذكاء الاصطناعي للطائرات المسيرة، وأن الشركات اليابانية يمكن أن تدخل في شراكة مع شركات بريطانية وأمريكية أيضا“.

وأنهت الصحيفة بقولها إن ”اليابان تخطط لتعزيز دفاعاتها عبر استخدام قوة بشرية قليلة نسبياً، من خلال السماح لطيار واحد بالسيطرة على العديد من الطائرات المسيرة، وأن يكون هناك نظام لتبادل المعلومات بين الطائرات، ويمكن للطائرات أيضاً أن تقوم بجمع معلومات في مناطق خطيرة دون المخاطرة بأرواح جنود الدفاع اليابانيين“.