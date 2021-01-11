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بايدن يختار الدبلوماسي وليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 3:34 مساءً

وليام بيرنز

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية ”سي آي إيه“.

وقال بايدن في بيان: ”وليام بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية من أجل إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام“.

وكان بيرنز (64 عامًا) سفيرًا لبلاده لدى روسيا والأردن، وعمل لمدة 33 عامًا في وزارة الخارجية في ظل كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين.

وتدرج بيرنز في صفوف السلك الدبلوماسي ليصبح نائب وزير الخارجية قبل أن يتقاعد في عام 2014 لإدارة مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مركز أبحاث معني بالشؤون الدولية.

وأشارت صحيفة ”واشنطن بوست“ الى أن بيرنز المعروف بهدوئه وتكتمه، كان قد بدأ مؤخرا في كتابة مقالات شديدة الانتقاد لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في الشؤون الخارجية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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