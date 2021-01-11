جهات صحية إيرانية تطالب روحاني بعدم “تسييس” شراء لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

بعد تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول عدم استيراد لقاحات كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا ، طالب أطباء إيرانيون، الرئيس حسن روحاني، بعدم تسييس مسألة شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربين عن بالغ قلقهم من تأخر سلطات بلادهم في البدء في عملية تلقي المواطنين للقاحات.

وبعث عدد من الأطباء والمسؤولين في القطاع الطبي الإيراني، رسالة إلى روحاني حول مسألة شراء لقاح كورونا، إذ شدد الأطباء على أن ”شراء اللقاح المضاد لكورونا يجب أن يكون وفق نظرة علمية تضمن المصالح القومية لمواطنينا، دون أي تسييس لهذا الأمر“.

وخاطب الأطباء الإيرانيون الرئيس حسن روحاني ”بصفتنا ممثلين للمجتمع الطبي في البلاد نطالبكم بتأمين الحقوق البديهية للمواطنين وتلبية توقعات الكادر الطبي، وأن تبذل حكومتك قصارى جهدها لتوفير لقاح جدير متفق عليه من المراجع العلمية، وأن يكون هذا الأمر بعيدا عن المسائل السياسية“.

وأعرب الأطباء الإيرانيون الموقعون على الرسالة عن بالغ قلقهم من تأخر عمليات تلقي المواطنين للقاح، مؤكدين أن توفير اللقاح المناسب في الوقت الراهن يُعد السبيل الأمثل لتحجيم كورونا في البلاد، مشيرين إلى بدء العديد من دول المنطقة في عمليات تلقيح مواطنيها ضد الفيروس.

وحول مساعي إيران لإنتاج لقاح مضاد لكورونا محلي الصنع دون اللجوء إلى لقاحات من دول غربية، رأى الأطباء الإيرانيون في رسالتهم أن ”الخطوات العلمية المعنية بإنتاج وتوزيع لقاح محلي بشكل موسع لن تخطو بشكل سريع“.

وكان أبرز الأطباء الموقعين على الرسالة محمد رضا ظفرقندي، رئيس هيئة النظام الطبي الإيرانية، ومصطفى معين، رئيس المجلس الأعلى للطب في إيران، وايرج فاضل رئيس مجمع الجمعيات العلمية الطبية.

تأتي رسالة الأطباء الإيرانيين في ظل حالة من التضارب حول شراء لقاح مضاد لفيروس كورونا، إذ أعلن المرشد علي خامنئي، حظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية، لتوقف هيئة الهلال الأحمر الإيرانية عمليات استيراد لقاح ”فايزر“ الأمريكي، فيما أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية والبرلمان عن اعتزام طهران استيراد جرعات من اللقاحات من الصين وروسيا وكوبا.

يُذكر أن قرار المرشد الإيراني بحظر استيراد لقاحات كورونا من الدول الغربية لاقى ترحيبا في صفوف التيار المتشدد الحاكم في إيران، إذ رأى سياسيون وبرلمانيون متشددون أن هذه اللقاحات تحمل خلايا جينية قد تضر بالمواطنين، فيما زعم بعضهم أن اللقاحات تضم شرائح (Gps) لمراقبة متعاطيها.

وكانت منظمة ”العفو الدولية“ أدانت قرار المرشد الإيراني بحظر استيراد لقاحات كورونا، مؤكدة أن ”قرار خامنئي بحظر استيراد اللقاحات المصنعة في بريطانيا وأمريكا، لهو لعب بأرواح ملايين الإيرانيين، وأمر مخجل“.