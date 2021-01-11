الحكومة اليمنية ترحب بتصنيف واشنطن للحوثي “منظمة إرهابية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، عن ترحيبها بقرار واشنطن تصنيف ميليشيات الحوثي الإيرانية جماعة “إرهابية”، مؤكدة أنهم “يستحقون” هذا التصنيف.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن “الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع”، وفق “فرانس برس”.

وأكدت الوزارة أن الميليشيات الموالية لإيران مسؤولة عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إن بلاده قررت تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن “جماعة إرهابية”.

وأضاف في بيان أن التصنيف “يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

ولفت إلى أن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران “منظمة إرهابية أجنبية”.

وتابع الوزير: “أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم”.