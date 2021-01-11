أسامة البسطاوي يكشف سبب ابتعاده عن الغناء لسنوات.. ويوضح: الخجل يُقلل خرجاتي الإعلامية-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان أسامة البسطاوي، السبب الرئيسي لابتعاده عن ساحة الغناء لـ6 سنوات، وهو التخوف من الفشل في التوفيق بينه وبين التمثيل.

وتحدث البسطاوي لـ”اليوم 24″ عن قلة خرجاته الإعلامية، موضحا أنه خجول بطبعه، ونفس الأمر ينطبق على شقيقه الممثل هاشم البسطاوي.

وعن عودته لعالم الإصدارات الغنائية رفقة كريمة غيث، أشار البسطاوي إلى أنه تلقى غيث عرض المشاركة رفيقتها في ديو غنائي بعد نجاح فيلمها التلفزي “راجل لمرا”، فوافق بعدما نالت الفكرة إعجابه.

وأصدر البسطاوي وكريمة غيث الجمعة، عملهما الجديد “كولي كولي” والذي يرصد في كلماته التغيير السلبي الذي طرأ في العلاقات العاطفية مع مرور الزمن.