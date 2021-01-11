اخبار العالم

أسامة البسطاوي يكشف سبب ابتعاده عن الغناء لسنوات.. ويوضح: الخجل يُقلل خرجاتي الإعلامية-فيديو

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان أسامة البسطاوي، السبب الرئيسي لابتعاده عن ساحة الغناء لـ6 سنوات، وهو التخوف من الفشل في التوفيق بينه وبين التمثيل.

وتحدث البسطاوي لـ”اليوم 24″ عن قلة خرجاته الإعلامية، موضحا أنه خجول بطبعه، ونفس الأمر ينطبق على شقيقه الممثل هاشم البسطاوي.

وعن عودته لعالم الإصدارات الغنائية رفقة كريمة غيث، أشار البسطاوي إلى أنه تلقى غيث عرض المشاركة رفيقتها في ديو غنائي بعد نجاح فيلمها التلفزي “راجل لمرا”، فوافق بعدما نالت الفكرة إعجابه.

وأصدر البسطاوي وكريمة غيث الجمعة، عملهما الجديد “كولي كولي” والذي يرصد في كلماته التغيير السلبي الذي طرأ في العلاقات العاطفية مع مرور الزمن.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا