مسؤول جزائري: اللقاح الروسي “حلال” ولا شبهة بخصوصه

جدة - عبدالحي حسين - أكد الناطق الرسمي بإسم لجنة الرصد الوطنية لفيورس كورونا، في الجزائر، جمال فوار، أن لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك 7” والذي اختارته بلاده لتعيم المواطنين، “حلال ولا شبهة بخصوصه”.

وحذر فورار، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، من أن الإشعات السلبية التي ستعى إلى تحطيم الجهود الرامية إلى القضاء على فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الجزائرين، بأن على من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح، عليه العودة لتلقي جرعة ثانية، مسجلا احتمال ظهور أعراض جانبية بعد تلقي اللقاح كالحمى والإرهاق، لكنه أكد أن هذه الأعراض سرعان ما ستختفي خلال ساعات.

وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، قد أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

وسجلت السلطات الجزائرية أمس البلاد ستستلم أولى الشحنات من اللقاح الروسي خلال الأسبوع الجاري، على أن تبدأ عملية التلقيح بعد ذلك مباشرة.