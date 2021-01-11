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بعد عبد الهادي بلخياط.. تكريم عمر السيد وعبد الرؤوف من طرف الأكاديمية الدولية للسلام

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كرمت الأكاديمية الدولية للسلام، اسمين بارزين في الساحة الفنية هما، عضو مجموعة ناس الغيوان الفنان عمر السيد، والفنان الكوميدي عبد الرؤوف.

وتسلم الفنانان بمنزلهما، أخيرا، شهادات فخرية، اعترافا بمسارهما الطويل الذي أغنى الساحة الفنية المغربية.

وانطلقت مسيرة عمر السيد، مع مجموعة ناس الغيوان، منذ تأسيسها في سبيعينات القرن الماضي، كما شارك في أعمال مسرحية وتلفزية، فيما كانت بدايات عبد الرؤوف مع الكوميديا في الستينيات.

يذكر أن الأكاديمية الدولية للسلام، شرعت منذ مدة، في تكريم فنانين من جيل الرواد، اعترافا بمساراتهم التي امتدت لعقود، منهم الفنان عبد الهادي بلخياط الذي سلمته دكتوراه فخرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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