بعد عبد الهادي بلخياط.. تكريم عمر السيد وعبد الرؤوف من طرف الأكاديمية الدولية للسلام

جدة - عبدالحي حسين - كرمت الأكاديمية الدولية للسلام، اسمين بارزين في الساحة الفنية هما، عضو مجموعة ناس الغيوان الفنان عمر السيد، والفنان الكوميدي عبد الرؤوف.

وتسلم الفنانان بمنزلهما، أخيرا، شهادات فخرية، اعترافا بمسارهما الطويل الذي أغنى الساحة الفنية المغربية.

وانطلقت مسيرة عمر السيد، مع مجموعة ناس الغيوان، منذ تأسيسها في سبيعينات القرن الماضي، كما شارك في أعمال مسرحية وتلفزية، فيما كانت بدايات عبد الرؤوف مع الكوميديا في الستينيات.

يذكر أن الأكاديمية الدولية للسلام، شرعت منذ مدة، في تكريم فنانين من جيل الرواد، اعترافا بمساراتهم التي امتدت لعقود، منهم الفنان عبد الهادي بلخياط الذي سلمته دكتوراه فخرية.