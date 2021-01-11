الأمن يحجز طن و120 كيلو من المخدرات بمدخل القنيطرة على متن شاحنة

جدة - عبدالحي حسين - أحبطت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، عملية تهريب طن و120 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمدخل مدينة القنيطرة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة على متنها عن ضبط 36 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و120 كيلوغراما من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن مجموعة من البراميل البلاستيكية الفارغة، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 47 سنة.

وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.