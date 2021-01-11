نجوم عرب تلقوا لقاح كورونا

جدة - عبدالحي حسين - شارك مشاهير، في حملة تلقي لقاح كورونا، التي انطلقت في كل من الإمارات والسعودية، ليكونوا من أوائل الفنانين العرب الذين طعموا ضد الفيروس التاجي.

وكانت أحلام، هي أول فنانة عربية تتلقى اللقاح، بعد مشاركتها في تجارب اللقاح ببلدها الإمارات.

والتحق الفنان حسين الجاسمي مؤخرا، بأحلام، حيث تلقى قبل أيام قليلة الجرعة الأولى من اللقاح، ونشر صورة لذلك.

وبعد أيام، أعلن الفنان السعودي محمد عبدو عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح في بلده.

الفنان المصري أحمد فهمي، بدوره شجع فكرة لقاح كورونا، ونشر فيديو في حسابه عبر “أنستغرام “، معبرا عن سعادته بالمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب، ببلده.

ويساهم إعلان الفنانين عن تلقيهم اللقاح، في تشجيع الجمهور على تلقيه ومساعدة بلدانهم على تجاوز الجائحة.