إسرائيل تعين سفيرها السابق بمصر قائما بأعمال مكتب اتصالها في الرباط

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن السفير السابق لدى مصر دافيد غوفرين، سيتوجه إلى الرباط لإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة.

وعينت إسرائيل غوفرين قائما بالأعمال المؤقت لإسرائيل في المغرب، حيث يتوقع أن يشغل المهمة في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

ويتحدث السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر العربية والعبرية والإنجليزية والفرنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة وتاريخ الشرق الأوسط.

وألف غورفين كتاب “رحلة إلى الربيع العربي”، والذي تنبأ فيه بفشل ما الربيع العربي، بعد الثورات التي شهدتها الساحة العربية سنة 2011، وأدت إلى إسقاط عدد من الأنظمة الاستبدادية بالمنطقة.