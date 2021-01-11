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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإمارتية تعلن تقديم 80683 جرعة لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 80,683 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,167,251 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 11.8 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد 19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".