 أحمد عوض بن مبارك: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يضيق الخناق الدولي عليهم

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية اليمن، ان بلاده ترحب بقرار أمريكا تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، متابعا انه كان من المفترض تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية منذ زمن، خاصة مع انتهاكاتهم ضد المدنيين.



وأضاف في تصريحات مع فضائية "العربية"، اليوم الاثنين، ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيضيق الخناق الدولي عليهم،

وله تأثير إيجابي على عملية السلام، مشيرا إلى ان الحوثيين هددوا الملاحة الدولية والأشقاء في دول الجوار، وهذا القرار لن يكون له تداعيات إنسانية على اليمنيين.