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" الوزاري الرباعي" يجتمع بالقاهرة لتحريك جهود السلام

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الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الوزاري الرباعي المخصص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يضم وزراء خارجية مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا ويهدف إلى تحريك جهود السلام في المنطقة.

ويناقش الاجتماع الوزاري الرباعي الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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