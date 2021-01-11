شكرا لقرائتكم خبر عن " الوزاري الرباعي" يجتمع بالقاهرة لتحريك جهود السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الوزاري الرباعي المخصص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يضم وزراء خارجية مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا ويهدف إلى تحريك جهود السلام في المنطقة.

ويناقش الاجتماع الوزاري الرباعي الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.