شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية أول ضحايا الطائرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين، هوية أول ضحية من بين ضحايا طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في مطلع الأسبوع الجاري، بينما انتشلت فرق البحث المزيد من أشلاء الجثث من بحر جاوا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة سريويجايا للخطوط الجوية من طراز "بوينج 500-737"، سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت الماضي وعلى متنها 62 راكبا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، روسدي هارتونو: "لقد تمكنا من التعرف على أحد ضحايا الحادث، ويدعى أوكي بيسما".