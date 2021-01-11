رئاسة البرلمان توجه لجنتين لمتابعة حالات الانتحار في المخيمات

بغداد - ياسين صفوان - وجهت رئاسة البرلمان، الاثنين، لجنتا العمل وحقوق الانسان بمتابعة حالات الانتحار في المخيمات، فيما اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد وجود بعض النقاط التي تعيق عودة بعض العوائل الى سنجار.

وقال الحداد في مؤتمر صحافي عقده اليوم بحضور وزير الهجرة ايفان فائق جابرو واعضاء لجنتي العمل وحقوق لانسان النيابيتين، وتابعته الخليج 365، انه "لغرض متابعة اوضاع النازحين والمشاكل التي يعانيها النازحون خصوصا في حالات الحرجة والخطيرة التي ظهرت في بعض المخيمات ومنها حالات الانتحار، فقد وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي العمل وحقوق الانسان لمتابعة هذا الموضوع والمخيمات والظروف المعاشية للنازحين"، مبينا انه "تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين ووزارة الهجرة بحضور وزيرة الهجرة وتم التباحث مع الوزيرة حول مجمل الاوضاع التي في داخل المخيمات من الجوانب الخدمية والنفسية والاجتماعية".

واضاف "تم الاستماع الى شرح مفصل لما قامت به الوزارة من تقديم خدمات والعمل على غلق بعض المخيمات وما وصلت اليه تلك الخطوات والتحديات التي تواجه الوزارة والمعقوات"، لافتا الى "اننا سوف نخرج بتقرير مفصل من اللجنة المشتركة والتوصيات التي نوصي بها وسيتم ارسالها الى رئاسة المجلس ومن خلالها الى الحكومة لتلافي المعوقات وتسهيل امور الوزارة ومن بينها زيادة تخصيصات الوزارة التي لاتستيطع استكمال اعمالها بالتخصيصات القليلة الموجودة لديها والموضوعة ايضا في موازنة 2021".

وتابع "لاحظنا خلال المباحثات حول منطقة سنجار وجود بعض النقاط التي تعيق عودة بعض العوائل"، داعيا "الحكومة الى العمل على اكمال هذه الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها".