صافرة عمانية تقود لقاء الابيض واسود الرافدين

وسيقود المباراة الحكم العماني ‏ أحمد الكاف ( حكم ساحة ) يساعده كل من: أبوبكر العمري ( مساعد أول ) راشد الغيثي ( مساعد ثان ) وسلطان محمد صالح من الإمارات ( حكماً رابعاً ).

وستقام المباراة غداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.