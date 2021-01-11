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صافرة عمانية تقود لقاء الابيض واسود الرافدين

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-11 | 13:37

صافرة عمانية تقود لقاء الابيض واسود الرافدين

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اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة العراق.
وسيقود المباراة الحكم العماني ‏ أحمد الكاف ( حكم ساحة ) يساعده كل من: أبوبكر العمري ( مساعد أول ) راشد الغيثي ( مساعد ثان ) وسلطان محمد صالح من الإمارات ( حكماً رابعاً ).

وستقام المباراة غداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

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MO Nasa

MO Nasa

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