انت الان تتابع خبر صافرة عمانية تقود لقاء الابيض واسود الرافدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-11 | 13:37
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اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة العراق.
وسيقود المباراة الحكم العماني أحمد الكاف ( حكم ساحة ) يساعده كل من: أبوبكر العمري ( مساعد أول ) راشد الغيثي ( مساعد ثان ) وسلطان محمد صالح من الإمارات ( حكماً رابعاً ).
وستقام المباراة غداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
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