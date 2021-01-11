انت الان تتابع خبر خبيرة تغذية تحذر من المخاطر الصحية للمشروبات الغازية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فرح حسين، استشارية التغذية العلاجية، إن المخاطر الصحية لهذه المشروبات ناتجة عن احتوائها على مادة "الاسبرتام".

وأوضحت خلال مقابلة افتراضية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون الرسمي المصري، اليوم الأحد، أن المشروبات الغازية، والمأكولات المكتوب عليها "خالية من السكر"، ليست صحية.



وذكرت أن أبحاث متتالية توصلت إلى أن هذه المشروبات تسبب الإصابة بالسمنة، فضلا عن أنها تزيد من معدلات الإصابة بمرض السكر.

ونصحت خبيرة التغذية بتقليل معدلات السكر في الطعام، سواء كان مصنعا أو طبيعيا، مشيرة إلى قدرة الجسم على امتصاص السكريات من مصادر طبيعية، مثل الفاكهة.