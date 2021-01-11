القوات المسلحة المصرية تعلن وصول الفرقاطة "الشبحية" بورسعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، وصول الفرقاطة "الشبحية" بورسعيد والتي تنتمي لطراز "جوويند" لتنضم بذلك إلى الإسطول البحري المصري.



وقال المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك: "تعد الفرقاطة (بورسعيد) من أهم القطع البحرية التي تم بنائها في شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة Naval Group الفرنسية، التي تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.."

وأضاف: "يعتبر بناء تلك الفرقاطة تحدى حقيقي لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها في البناء".

وذكر البيان أن "قائد القوات البحرية الفريق، أحمد خالد، ألقى كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حيث أكد على دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، كذلك تدبير وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية فضلاً عن إعداد وتأهيل كوادر شابة يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، كما وجه الشكر لشركة ترسانة الإسكندرية وجميع العاملين بها على ما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لإعلاء شأن الوطن والإسهام في رفعته وتقدمه".