"الاستثمارات الروسي": السلطة الفلسطينية تعتمد لقاح "سبوتنيك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن صندوق الاستثمارات الروسي أن السلطة الفلسطينية ستعتمد لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا.



وأوضح أن لقاح "سبوتنيك" سيصل الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في ديسمبر الماضي، على أن اللقاح الروسي، الذي تنتجه بلاده للحصانة ضد فيروس كورونا آمن وفعال، مشدداً على أنه ما من داع أيا كان للتشكيك في فاعليته أو في سلامته.

وأكد بوتين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية.