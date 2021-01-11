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"الاستثمارات الروسي": السلطة الفلسطينية تعتمد لقاح "سبوتنيك"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن صندوق الاستثمارات الروسي أن السلطة الفلسطينية ستعتمد لقاح "سبوتنيك" ضد .

 

وأوضح أن لقاح "سبوتنيك" سيصل الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في ديسمبر الماضي، على أن اللقاح الروسي، الذي تنتجه بلاده للحصانة ضد فيروس كورونا آمن وفعال، مشدداً على أنه ما من داع أيا كان للتشكيك في فاعليته أو في سلامته.

 

وأكد بوتين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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