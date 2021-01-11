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الصحة العمانية: 130780 إصابة إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 130780 إصابة.

 

 

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية، ان عدد لوفيات جراء الفيروس بلغت 1508 بنسبة 1.16 بالمائة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس

 

الى 123024 شخصاً لتصل نسبة الشفاء إلى 94.1 بالمائة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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