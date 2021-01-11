تويتر يعلن حظر عبارة "اعدموا مايك بنس" والتي ظهرت في التريند عقب أحداث الكونجرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حظر عبارة "اعدموا مايك بنس" والتي ظهرت في التريند عقب أحداث الكونجرس يوم السبت الماضي.



وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن تويتر أوقف انتشار العبارة التي كانت تتواجد في قائمة التريندات، وذلك في أعقاب قرار تويتر بتعليق حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكانت هذه الجملة قد ترددت بعد اقتحام مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي من قبل حشود من أنصار ترامب. وقال جيم بورج، محرر الصور بوكالة رويترز في واشنطن، إنه سمع ثلاثة من مثيري الشغب على الأقل في الكابيتول يقولون إنهم يأملون العثور على نائب الرئيس مايك بنس وإعدامه بتعليقه من شجرة في الكابيتول هيل باعتباره خائنا. وأضاف بورج أن هذا كان نمطاً شائعا يتكرر، وأن هناك الكثير يتحدثون فقط عن كيفية إعدام نائب الرئيس.

وكان بنس متواجدا في الكابيتول وقت اندلاع أعمال الشغب، وذلك لترأس جلسة عد نتائج المجمع الانتخابي التي حاول ترامب الانقلاب عليها، وزعم دون دليل أن هزيمته أمام جو بايدن كانت نتيجة تزوير أصوات الناخبين.

وأصدر تويتر بيانا قال فيه إنهم قاموا بحظر جملة "اعدموا مايك بنس" وأخرى ومشابهة عن التصدر. وقال متحدث باسم الشرطة "نريد أن تروج التريندات لمناقشات صحية على تويتر، وهذا يعنى أنه في بعض الأحيان ربما يمنعوا محتوى معيناً من التصدر".