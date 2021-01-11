(من هنا) رابط تقديم طلب الزيارة للطلاب من خارج جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن فتح باب تقديم طلبات الطلاب الراغبين في الزيارة من خارج الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، وزادت معدلات البحث حولها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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ولفتت الجامعة أن تقديم الطلاب المقيدين بجامعات أخرى يمكنهم دراسة عدد من المقررات في أحد كليات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل دون تحويلهم، وذلك لفترة زمنية محددة ووفق شروط وضوابط معينة.

رابط تقديم الطلاب لطلب الزيارة من خارج الجامعة

وأوضحت الصفحة الرسمية للجامعة عبر

شروط تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة

موقع التواصل الإجتماعي "" بأنه تم تفعيل تقديم طلبات الزيارة من خارج الجامعة للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، ويبدأ اليوم الأثنين الموافق 27 جماد أول 1442هـ / و11 يناير 2021، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 6 جماد ثاني1442 هـ/ و19 يناير 2021".ونشرت الرابط الخاص بالاطلاع على شروط وآلية التقديم وذلك بالضغط

. أن يكون الطالب قد درس فصلًا دراسيًا في برنامج انتظام في الكلية التي قبل فيها ورصدت له درجات فيما لا يقل عن 12 وحدة

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة

دراسية في سجله الدراسي.. موافقة عميد القبول والتسجيل في جامعة الطالب للدراسة كطالب زائر في. تتم إجراءات الزيارة إلى الجامعة من خلال نظام سجلات الطلاب حسب التقويم الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل مع التقيد بجميع الشروط السابقة.

. سجل أكاديمي بتاريخ حديث ورسمي ومعتمد ومختوم من عمادة القبول والتسجيل بجامعته، ولا يقبل السجل الأكاديمي المستخرج من حساب الطالب.

. صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو الإقامة.

. خطاب أو نموذج زيارة بالموافقة ومعتمد من عميد القبول والتسجــيل في جامعة الطالب موجه لعميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالسماح له بالزيارة ويذكر فيها المقررات التي يرغب الطالب دراستها.

ولفتت الجامعة أنه يتم مسح البيانات إلكترونيًا وإرفاقها بطلب الزيارة.