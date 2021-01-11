ميليشيات الحوثي تهدد الولايات المتحدة إذا لم تتراجع عن تصنيفها منظمة إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - هددت ميليشيات الحوثى، الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تتراجع عن تصنيفها كمنظمة إرهابية، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلنت واشنطن، ليل الأحد، أنها تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة

إرهابية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية

التحتية والشحن التجاري".

وأضاف في بيان إن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".

وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".