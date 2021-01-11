شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري الجنوبي: سنوفر اللقاح لجميع المواطنين مجانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" اليوم الاثنين إن الحكومة سوف تقدم لقاح فيروس كورونا مجانا لجميع المواطنين على مراحل ابتداء من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون القول في خطابه بمناسبة العام الجديد" الحكومة سوف تحرص على حصول جميع المواطنين على اللقاح مجانا وفقا للأولويات" مؤكدا أن عملية التطعيم سوف تبدأ في فبراير المقبل.

وبعدما وقعت كوريا الجنوبية اتفاقا مع بعض الشركات المصنعة للقاحات، تتوقع الحصول على أول شحنات من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار مون إلى عملية المراجعة المستمرة لفعالية وسلامة اللقاح الذي تطوره شركة كورية جنوبية، وتعهد بإطلاع المواطنين على جميع الإجراءات المعنية بصورة شفافة.