شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سنستقبل فريق التحقيق بشأن كورونا في 14 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصينية اليوم الاثنين إن فريق خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية مكلفا بالتحقيق في منشأ جائحة كوفيد-19 سيصل إلى البلاد يوم 14 يناير.

وأدى عدم تصريح بكين بالزيارة إلى تأخير وصول الفريق المكون من عشرة أشخاص في مهمة طال انتظارها للتحقيق في الإصابات الأولى بفيروس كورونا فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية "بسوء تفاهم".

ولم تقدم لجنة الصحة الوطنية، التي أعلنت موعد الوصول الذي تأخر عن موعده المقرر في أوائل يناير كانون الثاني، تفاصيل عن برنامج الزيارة.

وتواجه الصين اتهامات بالتستر على ظهور الفيروس الأمر الذي أخر تعاملها معه وأدى لتفشي المرض منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019.